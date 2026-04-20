Carlos Cué reflexiona sobre la actuación de Corina Machado: "Su gesto más contundente es no reunirse con Pedro Sánchez"

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El País' analiza la postura de María Corina Machado: critica su negativa a reunirse con Sánchez y su pasividad ante los insultos racistas a Decly Rodríguez.

En Al Rojo Vivo, Carlos E. Cué, periodista de 'El País', analiza la reciente postura de María Corina Machado. Durante su visita a España, la líder opositora venezolana declaró que no pretende "involucrarse en la política interior" española, al tiempo que expresó sus deseos sobre el futuro electoral del país.

El periodista destaca que la decisión de Machado de no reunirse con el presidente Pedro Sánchez constituye una "forma fuerte de intervenir" y lo califica como un "gesto político de primera magnitud" e "irracional". A su juicio, esta postura carece de coherencia estratégica dado el contexto actual de la líder opositora.

"Siempre criticamos a muchos líderes que van a los países y no se reúnen con el líder de la oposición, y eso es más o menos criticable. Pero que vas a un país, tienes la oportunidad de reunirte con el presidente y no te reúnes... una persona que está en el exilio, que necesita apoyo y gestiones diplomáticas, especialmente cuando a la persona que ella envió a presentarse —porque a ella no le dejaron— le enviaron un avión para sacarlo del país porque tenía miedo de que lo encarcelaran. ¿A quién llamó? Obviamente al Gobierno español, que es el que tiene ánimo para sacarlo de allí. ¿Qué exilio es este que no quiere conexión con los gobiernos? Es evidente que, cuando estás en el exilio y necesitas apoyo para combatir a un régimen tan duro como el venezolano, lo lógico es ponerte en contacto".

Además, ha comentado el episodio racista liderado por Carlos Baute: "Por cierto, sobre el tema racista, al decirlo al día siguiente dejó pasar la ocasión perfecta. Tenía el micrófono, tenía a Baute al lado y era el momento de decirle: "Oye, no, eso no", delante de la gente, y pedirles que no gritaran eso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.