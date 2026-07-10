Carlos Cué: "El pacto entre PP y Vox tiene un claro trasfondo negacionista y dificulta un pacto de Estado"

El debate sobre un pacto de Estado tras el incendio de Almería llega a Al Rojo Vivo. El periodista sostiene que el consenso sería "lógico", pero cree que el pacto entre PP y Vox en Andalucía lo hace "muy difícil".

Tras el devastador incendio de Almería, el debate en Al Rojo Vivo se ha centrado en la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado frente a los incendios y los efectos del cambio climático. Durante la tertulia, el periodista de 'El País' Carlos Cué ha defendido que ese acuerdo no solo es necesario, sino que ya ha sido planteado con anterioridad.

"No solo no es tan difícil, sino que ese pacto ya está encima de la mesa y ya fue propuesto. De hecho, así arrancó el curso político del año pasado", ha recordado.

Cué ha subrayado que España es uno de los países europeos donde los efectos del cambio climático se manifiestan con mayor intensidad y ha señalado que existe un amplio consenso científico sobre la relación entre el aumento de los fenómenos extremos y el calentamiento global.

"Si hay algún lugar de Europa donde todo el mundo tiene claro que se están produciendo los efectos dramáticos del cambio climático es España. Y no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Los expertos lo tienen clarísimo", ha afirmado.

No obstante, el periodista ha reconocido que el contexto político dificulta la posibilidad de alcanzar ese consenso. En este sentido, ha apuntado al reciente acuerdo entre PP y Vox en Andalucía como uno de los principales obstáculos.

"El pacto entre PP y Vox en Andalucía tiene un contenido claramente negacionista de fondo, por lo que es muy difícil hablar ahora de un pacto de Estado", ha sostenido.

Pese a ello, Cué ha insistido en que un gran acuerdo político para afrontar el riesgo creciente de incendios forestales y adaptarse a los efectos del cambio climático "tendría toda la lógica".