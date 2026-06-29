Carlos E. Cué explica por qué con Sánchez no puede pasar lo mismo que con Starmer: "No hay un candidato mejor"

El periodista sostiene que el PSOE ha evolucionado hacia un "presidencialismo brutal" que ha reducido el debate interno. Atribuye ese cambio a las primarias que ganó Pedro Sánchez y descarta un relevo "porque la militancia está con él y todo el mundo lo sabe".

El periodista de 'El País' Carlos E. Cué sostiene que el PSOE, y en general los grandes partidos, han evolucionado hacia un modelo de fuerte presidencialismo que ha reducido el debate interno. "Creo que todo el mundo está de acuerdo en que los partidos, y especialmente el PSOE, que es quien gobierna, tienen un presidencialismo brutal. Están acabando con el debate interno y eso es un problema para cualquier democracia", afirma.

A su juicio, la transformación del PSOE tiene una explicación clara: la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General tras imponerse en unas primarias a la dirección del partido. "La clave para entender lo que pasa con Pedro Sánchez es que toda la cúpula estaba contra él, fue a unas primarias y las ganó. Eso le dio la fortaleza para cambiar los estatutos y acabar, de alguna manera, con el poder de los barones que antes le habían echado".

Para Cué, ese es el verdadero cambio histórico dentro del PSOE. "Antes funcionaba tanto la crítica interna que se cargaron al líder", resume, recordando que tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado fueron apartados en su momento por sus propios partidos.

Sin embargo, considera que ese escenario ya no existe en el PSOE actual. "¿Por qué ahora no pueden cargarse a Sánchez? Porque la militancia está con él y todo el mundo lo sabe", sostiene.

Además, rechaza comparar la situación española con la del Reino Unido. A diferencia de lo ocurrido con Keir Starmer, explica, en el PSOE no existe una alternativa con más respaldo que el actual presidente: "No hay un candidato mejor". Y ha continuado: "Que alguien me diga qué candidato tiene hoy más fuerza que Pedro Sánchez. Probablemente el mejor situado sería Salvador Illa, pero está con él. En Reino Unido creen que tienen un candidato mejor y por eso plantean el relevo. Aquí eso no está pasando".