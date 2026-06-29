Beatriz Parera, tras la declaración de Carmen Pano: "Me parece de los episodios más graves del PSOE"

La periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que este le parece uno de los casos más graves de los que rodean al PSOE, quitando "las citas en la Fiscalía General del Estado", que le parece que son "casi de lo peor".

Beatriz Parera ha señalado que hasta ahora se pensaba que había una actividad por parte de las cloacas dirigida a desactivar "determinados procedimientos". Ahora, ha destacado que se puede ver como dan un paso más para directamente "tratar de desactivar un procedimiento".

Unas declaraciones que ha realizado después de que Carmen Pano haya ratificado que la abogada de Koldo García le ofreció 250.000 euros para cambiar su versión y culpar a Víctor de Aldama de los pagos en efectivo en Ferraz.

"Ella, desde el inicio, venía declarando que había entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz", ha recordado, añadiendo que ahora vemos cómo denuncia una acción "para comprarla y comprar su silencio".

"Este episodio me parece de los más graves de todos, quitando las citas en la Fiscalía General del Estado, que me parecen casi de lo peor", ha zanjado.

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