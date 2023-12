Carlos Cué, periodista de El País, analiza en Al Rojo Vivo las relaciones entre PP y Vox y el nerviosismo que tiene en estos momentos el partido de ultraderecha: "Está muy nervioso porque el PP le está ocupando el espacio, pero porque el PP está haciendo política de Vox"

Se está distanciando de Vox no metiéndole en sus manifestaciones y haciendo las suyas propias, sostiene el periodista, "pero el mensaje que está haciendo Feijóo en estas primeras semanas de oposición es claramente un mensaje de Vox, lo que le está es comiendo el espacio y por eso Vox está tan nervioso".

El PP lo que está haciendo es decir, no quiere saber nada del presidente del Gobierno, le doy la mano (cosa que no hace Vox) pero le digo que 'con usted ni a la esquina' y hoy, 4 de diciembre de 2023, se cumplen 5 años de que el CGPJ está bloqueado porque la oposición (PP) dice que no se acaba de fiar del presidente del Gobierno, como si en la Constitución pudiera que hay que renovarlo si te fías del presidente del gobierno".