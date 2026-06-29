Carlos E. Cué exige explicaciones públicas a Zapatero por las joyas: "Ahí es donde se abrirá el verdadero debate sobre su devolución"

El periodista distingue entre el plano legal y el político en el caso de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque ve difícil sostener una malversación, considera "absolutamente injustificable" que el expresidente siga sin ofrecer una explicación pública.

El periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha recordado que hace unos días preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si José Luis Rodríguez Zapatero debía devolver las joyas. Según ha explicado en Al Rojo Vivo, Sánchez evitó pronunciarse: "No respondió ni que sí ni que no. Dijo que esa respuesta solo puede darla Zapatero".

A su juicio, conviene separar claramente el plano legal del político. En el primero, considera que la estrategia de la defensa pasa por cuestionar la validez del procedimiento y por sostener que no existe delito. "Me parece difícil acreditar una malversación cuando ni siquiera está del todo claro cuál es el objeto jurídico de esos regalos. Además, la ley de 2005 establece recomendaciones de conducta, no una obligación penal", explicó.

Sin embargo, Cué cree que el debate cambia por completo en el terreno político y ético. "Si existe un código de buena conducta, lo lógico es aplicarlo. Otra cosa distinta es que no cumplirlo pueda convertirse en un delito de malversación. Eso lo veo bastante más difícil".

Más allá de la causa judicial, sostiene que la gestión política del asunto es "absolutamente injustificable". "Zapatero lleva demasiado tiempo sin ofrecer una explicación pública sobre las joyas. Eso no puede ser. Es verdad que dará explicaciones ante el juez y nos dicen que ha estado recopilando información, pero también tiene que darlas ante la opinión pública".

Cué considera que, una vez se conozcan todos los detalles, el foco se desplazará inevitablemente hacia otra cuestión: si debe o no devolver las joyas. "En cuanto explique qué ocurrió, se abrirá un debate muy serio sobre su devolución. Hay un precedente relativamente parecido en Brasil: la Justicia obligó a Jair Bolsonaro a devolver unas joyas valoradas en unos tres millones de euros. Cuando se aclare todo, la pregunta será inevitable: ¿por qué se las queda?".

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