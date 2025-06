Carlos Cué analiza la "estrategia de resistencia" del PSOE y del Gobierno tras estallar el caso Koldo: "Es relevante saber si hay más implicados"

Tras estallar el caso Koldo, con la implicación, según la UCO, de Santos Cerdán en esta trama, el periodista Carlos Cué, de El País, analiza en Al Rojo Vivo la situación del Gobierno y su "estrategia de resistencia".

Según informa el periodista, para el Gobierno lo importante es conocer "si esto se queda en este 'triángulo tóxico', tal como lo han llamado [Koldo-Ábalos-Cerdán]".

De este modo, y sin quitar ni un ápice de gravedad al asunto ("el caso es gravísimo y cualquier ministro, dirigente del PSOE o periodista que intente minimizar este escándalo está haciendo un ridículo espantoso"), el periodista detalla cuál es la "estrategia de resistencia del Gobierno".

"Es muy relevante saber si esta historia, que es gordísima, además tiene más implicados. Porque ese es el punto en que ya no solo Sánchez, sino los socios, que están todos pendientes de qué información va a salir, dirían: 'Yo ya no te sigo, hasta aquí llegó mi apoyo'. Pero, de momento, los socios, aunque con dificultades, están diciendo que no quieren elecciones". En el vídeo puede verse al completo su intervención.