Cándido Méndez, tras el anuncio de Sánchez sobre la desclasificación de los archivos del 23-F: "Me incomoda la sobreactuación"

El exsecretario de UGT, Cándido Méndez, era diputado socialista en el Congreso cuando se produjo el intento de golpe de Estado del 23-F. En el vídeo podemos ver su reacción a la noticia de Pedro Sánchez sobre la desclasificación de los archivos.

Cándido Méndez, exsecretario general UGT, era diputado socialista el 23-F. Estuvo presente ese día en el Congreso de los Diputados cuando parecía que España iba a volver, de nuevo atrás. Finalmente, no fue así y golpe falló. Este lunes, 45 años después de aquello, el presidente del Gobierno anunciaba que este miércoles se desclasificarían y verían, por ende, la luz los documentos de aquel 23 de febrero.

A Méndez sin embargo, aunque la desclasificación le parece "bien", no le parece tanto la forma de anunciarlo: "En relación con la decisión del Gobierno, lo que me me incomoda es esa sobreactuación. [El mensaje en X] le da una trascendencia que no debería tener en un país democrático. El país democrático debe ser aburrido o rutinario, en temas como este. Sobre todo cuando él [Pedro Sánchez] dice que no puede encerrar con llave el pasado".

Con respecto al papel del rey emérito, entonces rey de España, en el 23-F, Méndez tiene más que claro su papel: "No tengo dudas de su papel. Creo que el rey en el año 76 y en el año 81, tomó las decisiones trascendentales para la democracia en beneficio del pueblo español.

Según Méndez, en el año 1976 hubo más de 15.000 huelgas y una gran conflictividad, por razones económicas y por razones vinculadas a la recuperación de la libertad y de la democracia: "En el año 76 se cambió o cortó con la última expresión física y al mando del franquismo, que era Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez. Además, se convocó un referéndum por la reforma política, al que yo me opuse y me detuvieron. Pero ahora, visto en perspectiva, creo que fue un paso importante".

Y la segunda, añade el sindicalista, fue el año 1981: "Para mí, Sabino Arana fue el freno en el golpe. Y creo que la desclasificación no va a cambiar mi opinión en relación con el rey Juan Carlos y su actuación decisiva respecto al golpe de Estado", concluye Méndez. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.