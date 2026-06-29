Camarero, sobre la previsión de crecimiento del Gobierno: "Es importantísimo por el margen que se da para tener unos Presupuestos aún más expansivos"

El periodista considera que la mejora de las previsiones económicas del Gobierno supone un "salvavidas" para el Ejecutivo. Cree que el mayor crecimiento dará margen para unos Presupuestos más expansivos, con más gasto social y mayor capacidad de negociación política.

El Gobierno ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento económico para 2026. El nuevo cuadro macroeconómico contempla un aumento del PIB del 2,6%, cuatro décimas más de lo estimado inicialmente, pese al contexto de incertidumbre geopolítica internacional. Estas nuevas proyecciones han sido presentadas este lunes por el Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros, junto con un paquete de medidas destinado a mitigar el impacto económico derivado de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

En Al Rojo Vivo, el periodista José María Camarero ha destacado la relevancia de esta actualización de las previsiones: "A día de hoy, se trata de la previsión de crecimiento económico más elevada entre todas las realizadas por organismos públicos y privados. El Gobierno se ha adelantado al resto de estimaciones y fundamenta su optimismo en tres pilares principales: el fuerte comportamiento del consumo interno, la fortaleza del sector turístico y el impulso de los fondos europeos, que seguirán contribuyendo al crecimiento hasta su finalización el próximo 31 de agosto".

Según Camarero, este nuevo escenario macroeconómico tiene una especial importancia de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. "Estas previsiones pueden convertirse en un auténtico salvavidas para el Ejecutivo, ya que le otorgan un mayor margen de maniobra presupuestaria. Un crecimiento económico más sólido permite plantear unas cuentas más expansivas, con capacidad para incrementar el gasto social, poner en marcha nuevas medidas dirigidas a la ciudadanía e incluso acometer ajustes fiscales".

El periodista señala que ese margen adicional podría traducirse en rebajas fiscales para las rentas medias o en una mayor presión tributaria sobre los contribuyentes con mayores ingresos. "En definitiva, este nuevo cuadro macroeconómico supone un importante balón de oxígeno para el Gobierno a la hora de negociar los Presupuestos. Le permite acudir a los grupos parlamentarios con unas perspectivas económicas más favorables y defender unas cuentas públicas más ambiciosas. Lo anunciado hoy es especialmente relevante porque amplía el margen que el Ejecutivo se concede a sí mismo para diseñar unos presupuestos todavía más expansivos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido