El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha anunciado que se presentará a las elecciones primarias del PSOE de Andalucía. Planas ha precisado que ha adoptado esta decisión "por responsabilidad". Ignacio Camacho cree que la candidatura de Planas es una "liebre eléctrica, para que Susana Díaz corra tras ella". Camacho sostiene que Luis Planas puede ser un candidato "para desactivar a los críticos", y defiende que Planas tiene una mayor preparación política que Susana Díaz.

El periodista asegura que Luis Planas no es un hombre de "pulsos políticos internos". Por ello, duda de que la candidatura de Planas llegue hasta el final. "Susana Díaz está formada en una FP de conspiración, como son las juventudes socialistas en Andalucía", explica Camacho.

Susana Díaz no ha confirmado su candidatura a las primarias andaluzas. No obstante, son muchos los que dan por seguro su candidatura. Jesús Maraña asegura que Díaz es a quien apoya Griñán claramente. Para Francisco Marhuenda, "Susana Díaz no está preparada, no ha hecho nada con su vida".