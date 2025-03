Caballero, sobre la defensa de Ayuso al presunto fraude fiscal de su novio: "Ha querido insistir otra vez en que su pareja es un 'objetivo' de Moncloa"

"Puede haber primero un juicio, puede un paisano defenderse y puede alguien entender que yo no he oficializado esta relación, que yo no lo he sentado en la vida en la Comunidad de Madrid...", respondía Isabel Díaz Ayuso a Carlos Alsina en una entrevista en la que el tema principal ha sido el presunto fraude fiscal de su novio, Alberto González Amador, y cómo Ayuso lo ha banalizado.

La periodista Ángeles Caballero reacciona "al paisano" con el que se ha referido Ayuso a su pareja: "Forma parte del encanto que tiene como figura política, el hacerse mortal, hablar de paisano, intentar acercarlo...", analiza la periodista.

Además, "ella sabe muy bien lo que es victimizarse y lo ha querido demostrar en esta entrevista y en otras tantas intervenciones públicas, que su pareja está siendo el objetivo directo de una operación dirigida desde el Palacio de la Moncloa. Ella sigue ahí erre que erre", finaliza Caballero. En el vídeo podemos ver completa esta secuencia.