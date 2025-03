Ayuso desmonta su propio discurso sobre el caso de su novio: "Si fuera solo una multa no estábamos en esto"

El discurso de Isabel Díaz Ayuso sobre el caso de su pareja, Alberto González Amador, cae por su propio peso. La presidenta madrileña, que viene reduciendo el asunto a algo que podría haberse saldado con una mera "multa", a pesar de que su novio está acusado de fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal, ha reconocido por primera vez este jueves que "si se tratara solo de una multa de Hacienda no estábamos en esto".

También ha admitido que se equivocó al defender a su pareja -"explicar", ha dicho ella- en una rueda de prensa institucional de la Comunidad de Madrid cuando el caso salió a la luz. Lo ha hecho en una entrevista en 'Onda Cero' en la que la dirigente 'popular', visiblemente incómoda, ha insistido en desmarcarse por completo del presunto fraude fiscal cometido por su pareja y presentarse como la víctima de una "operación de Estado" orquestada desde Moncloa.

"Si no hablo, y vuelvo a repetir que es un tema que no tiene que ver conmigo, porque no tiene nada que ver conmigo, eso es que estoy escurriendo el bulto, que no estoy dando la cara. Y si yo le cuento mi opinión al respecto es que estoy utilizando las instituciones", se ha lamentado Ayuso.

La presidenta autonómica, no obstante, ha insistido en que lo que hizo su pareja "en el 99% de los casos" hubiera acabado en "una multa", frente a un Carlos Alsina que le ha rebatido y le ha preguntado por la versión distorsionada de los hechos que ofreció públicamente al estallar el caso. Ayuso, por su parte, ha insistido que su novio hizo las declaraciones fiscales investigadas cuando aún no se conocían y ha criticado lo que ha tachado de "persecución" en los últimos 13 meses.

"Si yo no contesto queda que tapo y si contesto, empiezo a hablar de un tema que es que no es mío, no tiene nada que ver con mi responsabilidad como gobernante. Aun así, lo hago y cometo el error de explicarlo", ha reconocido la presidenta madrileña, que en otro punto de la entrevista ha insistido en este punto: "Yo meto la pata cuando decido que abiertamente contesto a los periodistas. Tendría que hacer lo que hace Sánchez: me paso por el arco del triunfo todo lo que pregunte la prensa", ha esgrimido.

La presidenta madrileña ha hecho estas declaraciones a dos semanas de que su González Amador vuelva a acudir a declarar como investigado, en esta ocasión por la pieza separada que se le ha abierto por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. Pese a las repreguntas de Alsina, Ayuso ha evitado avanzar si su novio reconocerá los delitos o defenderá su inocencia y ha enmarcado esta vía de la investigación en un supuesto intento por desprestigiar al Grupo Quirón, con quien su pareja tenía negocios.

"Yo no sé qué hago hablando de esto porque no tengo que hablar de lo que un señor va a declarar en un juzgado dentro de unos días", ha aseverado Ayuso, que en todo momento ha insistido en separar su gestión del caso de su novio. "Quien no paga impuestos le tiene que caer la multa correspondiente, desde luego, pero, ¿puede haber primero un juicio? ¿Puede un paisano defenderse y puede alguien entender que yo no he oficializado la relación, que no le he sentado en la vida en la Comunidad de Madrid?", ha esgrimido.

Así, a la luz de la apertura de esa pieza separada por los negocios de su novio con Quirón, Ayuso ha hablado de investigación "prospectiva" y ha abundado en su discurso de que hay una operación del Gobierno central contra ella. "Es que si se tratara solo de una multa de Hacienda no estábamos en esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a ver que más podemos investigar y qué más podemos abrir para que haya caso", ha sentenciado.

Por otra parte, Ayuso ha defendido a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez -más conocido como M.Á.R.-, a pesar de que este ha amenazado directamente a periodistas y filtrado información manipulada sobre el caso de su pareja. "Él lo que hace, como hace un jefe de gabinete, es defenderme a mí", ha manifestado.