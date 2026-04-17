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Bolaños celebra el histórico pase del Rayo y lanza un recado a la Comunidad de Madrid: "Es la responsable de que haya un estadio decente en Vallecas"

El contexto El Rayo Vallecano avanzó a semifinales de la Conference League gracias al gol de Isi Palazón, algo que el ministro considera "un hito" para el equipo madrileño. "Fue un gran día para Vallecas y para la gente que somos seguidores del Rayo", celebra.

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Vallecas vivió este jueves un partido para la historia y, posiblemente, una de las derrotas más dulces del Rayo Vallecano. El equipo madrileño obtuvo el pase a las semifinales de la UEFA Conference League pese a caer 3-1 ante el AEK de Atenas, gracias al 3-0 que lograron en el partido de ida.

Al finalizar su entrevista en Al Rojo Vivo al ministro, Antonio García Ferreras ha querido felicitar a un Bolaños que no ha podido ocultar su alegría ante el "hito" de su equipo. "Este tema sí que es realmente de interés", bromea Bolaños.

"Vamos a intentar pasar esas semifinales y llegar a la final. Ayer fue un gran día para Vallecas y para toda la gente que somos seguidores del Rayo", asegura el ministro, que aprovecha para mandar un 'recado' a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso.

"¿Sabe de quién es el estadio? De la Comunidad de Madrid. Pues ese es el responsable de que haya un estadio decente en Vallecas", responde Bolaños en el final de su entrevista en laSexta.

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