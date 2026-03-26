Blas Moreno, sobre Trump: "No se le da bien negociar: es impaciente y no tiene cuidado por los detalles"

El analista internacional Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial', enumera en este vídeo las dificultades que cree que tienen las negociaciones entre EEUU e Irán. Una de ellas es que "a Trump no se le da bien negociar, por mucho que alardee de ello".

Irán niega estar negociando con EEUU pero reconoce haber recibido "mensajes" desde Washington "a través de varios intermediarios". Una de las exigencias de Donald Trump es que Irán debe desprenderse de sus amigos, entre ellos, los hutíes.

"Es curioso y habla mucho de la debilidad de la posición de EEUU, que lo que exige a Irán es lo mismo que le exigía antes de empezar la guerra: un programa de máximos muy exigente con Irán al que se le añade simplemente que también habla del estrecho de Ormuz", afirma el analista internacional Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial'.

E Irán, añade, "creo que con cierta razón dice: 'No, estás atacando tú, yo no he provocado esta guerra y ahora quiero reparaciones y garantías de seguridad y que me permites mantener mi uranio enriquecido para uso civil'. Es decir, las posiciones son de máximos en ambos puntos".

Y además, a todo eso, según analiza Moreno, se le añaden dos dificultades. En primer lugar, "que a Trump no se le da bien negociar por mucho que alardee de eso. Es un tío que es impaciente, que no tiene cuidado por los detalles y esta clase de negociaciones son muy, muy complejas y exigen muchísimo tiempo", afirma el analista, recordando, por ejemplo, que el acuerdo nuclear que firmó Obama se negoció durante años.

Y, en segundo lugar, la otra cosa que también dificulta todo, subraya Moreno es "la desconfianza, también creo que justificada por parte de Irán": "En las últimas dos o tres veces que se han sentado a negociar con EEUU, EEUU ha roto la negociación injustificadamente y les ha atacado. ¿Cómo va a fiarse Irán de EEUU para negociar en ese contexto?", argumenta el experto. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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