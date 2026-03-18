Blas Moreno explica lo que está haciendo Israel con los últimos ataques en Líbano: "No busca solucionar las cosas, sino agravarlas"

"Por antecedentes ya sabemos que cuando Israel entra en Líbano y ataca con esa dureza, lo que hace no es debilitar a Hizbulá, sino reforzarla ante la población libanesa", afirma Blas Moreno. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Hace dos días, Israel iniciaba una operación terrestre en Líbano, donde ya hay casi 900 muertos tras semanas de bombardeos y se centra ahora en destruir a Hizbolá, tal como podemos ver en las imágenes proyectadas en este víde: "Lo que estamos viendo es tremendo", asegura Blas Moreno, coodirector de El Orden Mundial, en directo, en Al Rojo Vivo.

"La impunidad de Israel es prácticamente incontestada. No hay nadie que le pague los pies", añade el analista, añadiendo que "lo que está haciendo Israel no es buscar una solución más pacífica o intentar solucionar las cosas, sino que las está agravando".

Esto es, explica Moreno, "por antecedentes ya sabemos que cuando Israel entra en Líbano y ataca con esa dureza, lo que hace no es debilitar a Hizbulá, sino reforzarla ante la población libanesa y ante sus propios miembros, porque refuerza su mensaje de resistencia contra Israel".

Es cierto, no obstante, que "Hizbulá no está tan fuerte como hace dos años, pero con este tipo de cosas lo que hace es reforzar su discurso y su énfasis en luchar con la vía violenta contra Israel", insiste y concluye Moreno.

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