Blas Moreno advierte sobre Trump: "Se ha metido en esta guerra pensando que podía ganarla en dos días y no tiene una opción de salida viable y fácil"

Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial' analiza en este vídeo las negociaciones supuestas que están teniendo EEUU e Irán. Trump asegura que Irán tiene ganas de un "acuerdo" pero, en cambio, Irán niega estas palabras del presidente de EEUU.

Donald Trump sigue con sus particulares giros dialécticos en esta guerra y ahora asegura que Irán tiene "muchas ganas de llegar a un acuerdo" pero que "tienen miedo de decirlo" porque creen que "su propia gente los matará". El mandatario estadounidense insiste en que están "ganando a lo grande" la guerra y que el régimen iraní "está negociando", algo que el ministro de Exteriores de Irán niega.

¿Hay o no negociaciones? El analista internacional, Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial', recuerda que vamos ya para cuatro semanas de guerra y advierte: "Que nadie se lleve a engaño: antes de que esta guerra acabe con la negociación va a empeorar todavía bastante más".

Y el problema, añade Moreno, "lo tiene sobre todo Donald Trump, que es el que tiene prisa". Es decir, "se ha metido en esta guerra pensando que podía ganarla en dos días, pero no tiene opción de salida viable y fácil e Irán está dispuesto a resistir lo que haga falta". Así que, señala y concluye que "la urgencia y la necesidad de negociar está más en Washington que en Teherán".

En el vídeo podemos ver al completo esta información, así como la valoración del filósofo y analista David Vico.

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