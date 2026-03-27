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Bernardos señala a Pedro Sánchez tras el nombramiento de Cuerpo: "No quiere a nadie que le haga sombra"

Tras la reconfiguración del Gobierno, el economista Gonzalo Bernardos ha lanzado duras críticas: asegura que Carlos Cuerpo "no ha tenido capacidad de decisión" y ve a Arcadi España como "una persona dispuesta a ceder a los independentistas todo lo que reclamen en materia de financiación".

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El profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha valorado de forma muy crítica los recientes nombramientos de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y Arcadi España como ministro de Hacienda.

Sobre Cuerpo, Bernardos ha ironizado con dureza: "Tenemos un nuevo vicepresidente del Gobierno que, curiosamente, es el mismo que el presidente. Porque Carlos Cuerpo, en los meses que ha estado al frente del Ministerio de Economía, ha tenido tanta capacidad de decisión como yo: es decir, ninguna".

El economista fue más allá al analizar el liderazgo de Pedro Sánchez: "Pedro Sánchez no quiere que nadie le haga sombra. Cuando se habla de su posible sustituto, la respuesta es clara: piensa en sí mismo. Aspira a perpetuarse".

En cuanto a Arcadi España, Bernardos se ha mostrado igualmente contundente: "Es una persona que estará dispuesta a conceder a los independentistas todo lo que reclamen en materia de financiación, especialmente si eso garantiza el apoyo de Junts per Catalunya a los presupuestos. Algo que, sinceramente, dudo mucho, porque la sombra de Aliança Catalana es cada vez más alargada".

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