A raíz del fichaje de Pepu Hernández para ser candidato a la Alcaldía de Madrid, el escritor Benjamín Prado reflexiona sobre los "fichajes mediáticos" en política, considerando que tienen un efecto de poca duración.

Prado sostiene que Sánchez da por perdida la ciudad de Madrid, "por eso ha elegido a un perdedor". De confirmarse las presuntas irregularidades fiscales de Pepu Hernández, el escritor afirma que sería "tremendo" y bromea: "Me despierto todas las mañanas, como muchos españoles, rezando para que Sánchez no me nombre algo", aludiendo a las últimas polémicas que han rodeado al Ejecutivo de Sánchez.

Pepu Hernández montó una sociedad para ahorrarse los impuestos de sus conferencias y publicidad

Pepu Hernández habría creado una sociedad mercantil para canalizar los ingresos que cosechó con sus conferencias y la publicidad, según informa 'El Confidencial'. La sociedad del precandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid tendría un esquema similar a la de Màxim Huerta, exministro de Cultura.