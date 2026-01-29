Belén Carreño, tajante sobre los Rodalies: "Hay un problema de mantenimiento y de inversión que hay que abordar"

Tras el accidente en Rodalies que se cobró la vida de un maquinista, los problemas en la línea no han cesado y han dejado al descubierto distintas grietas del sistema ferroviario. Sobre este suceso y el ocurrido en Adamuz está dando explicaciones en el Senado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Al respecto, en Al Rojo Vivo, la periodista Belén Carreño ha señalado: "Lo que sabemos con seguridad es que el mantenimiento va muy por detrás de la inversión en la capacidad de la red. Esto se está cobrando algunas facturas".

Carreño ha subrayado además que todavía es pronto para extraer conclusiones técnicas: "No sabemos si, en este caso concreto, se actuó con todas las medidas posibles o si, a raíz de este suceso, habrá que mejorar este tipo de soldaduras, minimizarlas o incluso dejar de utilizarlas. Eso aún no se sabe; es algo que tienen que analizar los técnicos".

En cualquier caso, ha concluido: "Hay un problema de mantenimiento e inversión en España en la red general y, en concreto, en la red catalana, que hay que abordar".

