Ahora

accidente ferroviario

Belén Carreño, tajante sobre los Rodalies: "Hay un problema de mantenimiento y de inversión que hay que abordar"

Tras el accidente en Rodalies que se cobró la vida de un maquinista, los problemas en la línea no han cesado y han dejado al descubierto distintas grietas del sistema ferroviario. Sobre este suceso y el ocurrido en Adamuz está dando explicaciones en el Senado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Belén Carreño

Tras el accidente en Rodalies que se cobró la vida de un maquinista, los problemas en la línea no han cesado y han dejado al descubierto distintas grietas del sistema ferroviario. Sobre este suceso y el ocurrido en Adamuz está dando explicaciones en el Senado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Al respecto, en Al Rojo Vivo, la periodista Belén Carreño ha señalado: "Lo que sabemos con seguridad es que el mantenimiento va muy por detrás de la inversión en la capacidad de la red. Esto se está cobrando algunas facturas".

Carreño ha subrayado además que todavía es pronto para extraer conclusiones técnicas: "No sabemos si, en este caso concreto, se actuó con todas las medidas posibles o si, a raíz de este suceso, habrá que mejorar este tipo de soldaduras, minimizarlas o incluso dejar de utilizarlas. Eso aún no se sabe; es algo que tienen que analizar los técnicos".

En cualquier caso, ha concluido: "Hay un problema de mantenimiento e inversión en España en la red general y, en concreto, en la red catalana, que hay que abordar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Óscar Puente en el Senado, en directo | Puente insiste en que renovar una línea de alta velocidad "no es levantarla entera y volverla a construir"
  2. El Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no estaban medicalizadas y que debían trasladar a los mayores a los hospitales
  3. El efecto dominó de la renuncia de Ábalos a su escaño: la causa sobre amaño de obras públicas se dilatará con su envío a la Audiencia Nacional
  4. La borrasca Kristin mantiene su fuerza con lluvias en toda España y viento fuerte de hasta 100 kilómetros por hora
  5. Cesados temporalmente dos agentes del ICE implicados en la muerte de Alex Pretti mientras continúan las protestas y la violencia en Minneapolis
  6. El Supremo avala la eutanasia de Noelia tras inadmitir el recurso de su padre