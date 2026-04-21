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tensión en medio oriente

Belén Carreño, sobre Irán: "Está como un niño con juguete nuevo con su capacidad de bloquear el mundo"

Belén Carreño advierte de que los mercados descuentan un acuerdo sobre la guerra en Irán que no termina de llegar, mientras crece la incertidumbre en las bolsas y Donald Trump busca una salida política al conflicto.

Belén Carreño, sobre Irán: "Está como un niño con juguete nuevo con su capacidad de bloquear el mundo"

La periodista económica Belén Carreño analiza el impacto de la guerra en Irán sobre los mercados y la creciente incertidumbre en las bolsas. A su juicio, "los mercados están descontando un acuerdo que no termina de llegar, en parte porque Donald Trump no encuentra la salida del laberinto que él mismo ha creado".

Además, señala la dificultad política de cerrar el conflicto: "No hay un relato claro que permita vender el desenlace a su electorado, que ya rechaza esta guerra, pero al mismo tiempo no ve cómo ponerle fin".

Pese a ello, apunta que los inversores anticipan algún tipo de resolución: "El mercado da por hecho que, de una forma u otra, Trump está cerca de terminarla, aunque sea a base de prórrogas constantes".

En este contexto, explica que Irán ha ganado capacidad de presión gracias a su control estratégico del estrecho de Ormuz, "como si fuera un niño con juguete nuevo", con la capacidad potencial de alterar el equilibrio del comercio mundial.

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