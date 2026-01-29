Belen Carreño, sobre la agresividad del ICE de Trump: "No les importa nada, no saben dónde están los límites porque no los conocen"

La periodista compara la situación de los niños migrantes en EEUU con la de los menores en Gaza: "Hay una generación de niños que va a ser irrecuperable. Niños que tienen terror a salir de su casa, a que sus padres salgan, que reciben una educación a distancia deficiente".

El operativo del ICE en Mineápolis ya no se dirige únicamente contra personas migrantes —incluidos niños de apenas cinco años—, sino también contra periodistas, a quienes se les ha impedido ejercer su trabajo y se les ha confrontado abiertamente.

Para la periodista Belén Carreño, el diagnóstico es contundente. "They don’t care —como dice el agente del ICE—. En español: no me importa quién eres. No les importa nada. No saben de derecho ni de leyes. Son una fuerza paramilitar contratada hace dos días, que pretende entrar en un consulado y que actúa contra la prensa porque no sabe dónde están los límites, sencillamente porque no los conoce".

Carreño va más allá y los define como "milicias pagadas por el Estado".

Sobre la reacción institucional, se muestra pesimista: "Espero que los famosos contrapesos actúen, pero, desgraciadamente, van a llegar muy tarde. Para mucha gente que ya ha sido expulsada a otro país o que se encuentra en una especie de cárceles modernas. Es muy tarde para esos niños separados de sus padres, para ese terror".

La periodista compara además la situación de los niños migrantes en Estados Unidos con la de los menores en Gaza: "Hay una generación de niños que va a ser irrecuperable. Niños que tienen terror a salir de su casa, a que sus padres salgan, que reciben una educación a distancia deficiente y que van a ver cómo se ensancha aún más la brecha que ya existe entre la población migrante y el resto".

"Esta carcoma moral que estamos viendo en directo, televisada, porque ahora el fascismo se televisa, va a calar muy hondo y no tiene remedio", advierte.

Y concluye: "Ojalá pedir perdón pudiera devolverle la dignidad a toda esta gente".

