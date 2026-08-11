Beatriz Parera, sobre la judicialización caso del ático de Ayuso: "Los delitos se centran en prevaricación, malversación y administración desleal"

La adjunta al director de El Confidencial cuenta este martes en Al Rojo Vivo que ha sido Iustitia Europa la que ha abierto la vía de la judicialización, ya que para el resto de denuncias había acudido primero a la Fiscalía.

Tras las informaciones relacionadas con la compra del ático del barrio madrileño de Chamberí, ahora el asunto está en los juzgados. A la denuncia de Iustitia Europa se suman otras cuatro, tres de particulares y una del PSOE.

Con respecto a esta cuestión, la adjunta al director de El Confidencial, Beatriz Paredes, cuenta en Al Rojo Vivo que ha sido Iustitia Europa la que ha abierto esa vía de la judicialización, porque el resto de denuncias, tanto los particulares como el propio PSOE de Madrid, había acudido primero a la Fiscalía.

"La Fiscalía, al comprobar que ya existían unas diligencias abiertas, se lo ha remitido a la jueza instructora del juzgado número 8 de Madrid, que será quien se ocupe de determinar si va a haber caso o no", asegura Paredes.

Los delitos, de momento son los que piden estas acusaciones. "En el caso de Justicia, Europa se centra en delitos de prevaricación, malversación y administración desleal", explica la adjunta al director de El Confidencial a Inés García en Al Rojo Vivo.

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