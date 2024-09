Este 30 de septiembre se iba a conocer la decisión que tomará la Audiencia Provincial de Madrid acerca del juez Peinado en la causa de Begoña Gómez, tras las querellas presentadas por su defensa. Pero finalmente, esta decisión se aplazará.

Según la periodista experta en Tribunales de El Confidencial, Beatriz Parera, aludiendo a una "providencia hecha pública" recientemente, "había un recurso de apelación directa contra una auto del juez del 1 de julio del que la Audiencia no tenía conocimiento, es decir, había un recurso adicional del que o bien no se le dio traslado o no conocía".

Así, añade la periodista, "ha solicitado aclaraciones al juzgado del juez Peinado porque no tenía localizado ese recurso, al faltarle, no puede tomar una decisión y tiene que valorar también los argumentos que estén en ese escrito. De forma que todo queda paralizado y pendiente de una próxima decisión, con un antecedente un tanto extraño. Porque no se entiende el que no se conociera esa recurso si era de apelación directa". De momento, el juez Peinado sigue investigando hasta que se conozca finalmente esta decisión. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.