Beatriz Parera explica las dudas del "aforamiento" de Gallardo, imputado en el caso de David Sánchez: "Lo ha hecho a toda velocidad"

La periodista Beatriz Parera, experta en Tribunales y adjunta a la dirección de El Confidencial, detalla si Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE Extremadura e investigado en el caso de David Sánchez, está ya aforado o no.

El extremeño dijo que no se iba a aforar pero finalmente cambió de opinión y ayer, jueves 22 de mayo, recogió el acta de diputado para quedar aforado antes de que la le jueza abriera juicio oral. No obstante, todavía no ha tomado posesión del escaño.

"¿Está entonces aforado Gallardo?", le pregunta Antonio García Ferreras. "En este caso no te puede contestar", responde sincera Parera. "Porque hay dudas, consultes a quien consultes, te dice que hay un embrollo tremendo y el aforamiento es otro embrollo más".

"Sucede que Gallardo toma el acta horas antes de que la jueza abriese el juicio oral", añade Parera, "y a partir de ese momento, unas personas consideran que está aforado y otras dicen que el reglamento de la Asamblea de Extremadura dice de forma expresa que no se puede considerar diputado de forma plena hasta que no se haga el juramento de la Constitución", explica Parera, señalando que "será una de las cuestiones que tendrá que aclarar la justicia".

Realmente, tal como asegura la periodista, todo lo que sucedido parece "una carrera". Esto es, por un lado, nos encontramos con la jueza, que ha corrido de forma evidente para abrir esa apertura de juicio oral, y por otro lado, "nos encontramos con Gallardo que se afora a toda velocidad en un proceso un poco menos extraño, nada que ver con lo habitual, para intentar evitar la apertura de juicio".

Y ni si siquiera, matiza Perera, "eso está claro porque no sabemos si tiene validez hasta que no sepamos si efectivamente está aforado". En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde explica además los pasos que se seguirán a partir de ahora.