El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid insiste en repetir la fórmula de Gobierno de los últimos años en Madrid con Díaz Ayuso. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Edmundo Bal señala que "no sabemos lo que quiere Ayuso". Cree Bal que Ayuso convocó elecciones con el objetivo de gobernar en solitario pero "parece que los votos no les dan", según todos los sondeos.

Así, la candidata popular tendrá que previsiblemente buscarse socio de gobierno. Alguien que Edmundo Bal defiende tiene que ser Ciudadanos para repetir la fórmula "de éxito".

"Nosotros ya llevamos años gobernando en Madrid con éxito y si no fuera por Ciudadanos, el gobierno de Ayuso no habría hecho nada en cosas que en 25 años al PP no le han importado", insiste Bal que destaca las políticas económicas, sociales y sanitarias aplicadas.

Una relación entre Ayuso y Ciudadanos que como le señala García Ferreras "ha sido tormentosa" con el que era su vicepresidente Ignacio Aguado. "Yo soy una persona afable, no me enfado por nada", zanja el candidato.

Sobre la otra relación sobre la mesa, la de Vox y el PP madrileño, Bal destaca que Ciudadanos va a hacer todo lo posible para que las políticas de Vox "no condicionen las políticas madrileñas de los próximos años". Se trata, según explica, de que quién será vicepresidente, "o Monasterio o yo".

Así, el candidato de Ciudadanos lamenta que no haya más debates en los que confrontar con Vox y recuerda que le ha pedido a Monasterio debatir en varias ocasiones. Algo a lo que la candidata del partido de extrema derecha se niega, ya que dicen que Bal "agacha la cabeza" ante Iglesias.

Por su parte, Edmundo Bal huye de la confrontación, se describe como una persona afable aunque asegura que es el único que le ha plantado cara a Iglesias cuando era vicepresidente. Descarta también Bal calificar a Vox, a los que considera que "están en un lado del arco y Podemos está en el contrario".