La 'ayuda' de Feijóo a un Ábalos perdido en los pasillos del Congreso: "Está todo cerrado"

Las cámaras de laSexta han captado el encuentro entre el líder del Partido Popular y el exministro de Transportes, con un Feijóo que ha tenido que darle indicaciones a Ábalos para salir de los pasillos del Palacio de las Cortes.

Este miércoles se ha producido en el Congreso de los Diputados una de las imágenes más curiosas de las últimas semanas en el panorama político, y no ha llegado durante la sesión de control al Gobierno, sino en los pasillos de la Cámara Baja y tiene como protagonistas a Alberto Núñez Feijóo y José Luis Ábalos.

El exsocialista estaba perdido en el Palacio de las Cortes mientras los periodistas le preguntaban por su situación judicial cuando, de repente, ha aparecido el líder del PP.

Al percatarse de la escena, Feijóo no ha dudado en ayudar a Ábalos. "Está cerrado, está cerrado todo", le ha dicho el jefe de la oposición al exministro de Transportes, indicándole que no podía acceder a la sala a la que se dirigía, dándole una palmada en la espalda a modo de saludo.

Tras el encuentro, Ábalos ha seguido su marcha sin responder a los reporteros para, finalmente, encontrar una puerta abierta por la que ha conseguido salir de la zona.

