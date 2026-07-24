Arantza Pérez, ingeniera: "Si hubiéramos invertido en los montes los 365 días del año, cuando llega un incendio podríamos afrontarlo"

Los detalles La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes, Arantza Pérez, asegura en Al Rojo Vivo que los incendios no entienden de fronteras administrativas, "entienden de vegetación y de combustible disponible e inevitablemente se lo hemos puesto en bandeja".

Aunque se dice que en estos últimos años tenemos menos incendios, los fuegos son más importantes y virulentos y afectan a un mayor número de hectáreas. La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros De Montes, Arantza Pérez Oleaga, ha estado este viernes en Al Rojo Vivo.

Inés García le ha preguntado a la vicedecana cuál es la dificultad que nos encontramos ante los incendios próximos a la Comunidad de Madrid. La vicedecana ha asegurado que los incendios no entienden de fronteras administrativas. "Los incendios entienden de vegetación y de combustible disponible e inevitablemente, se lo hemos puesto en bandeja". "Tenemos muchos montes abandonados que están venga a llamar nuestra atención cuando llegan las llamas", añade.

Pérez ha recordado en Al Rojo Vivo que "si hubiéramos estado hablando de ellos e invirtiendo en ellos durante 365 días al año, cuando llega un fuego podríamos acometerlo y tendríamos un tablero de juego favorable para nuestros servicios de emergencia".

"Como durante los 365 días al año no hemos mencionado nuestros montes, no hemos invertido en ellos, no hemos dotado de recursos, pues hoy tenemos las consecuencias de nuestras decisiones", ha puntualizado Arantza Pérez.

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