Antonio Ruiz Valdivia: "Sigo perplejo con que el juez haya imputado al fiscal y M.Á.R. haya salido de rositas"

El periodista y corresponsable político de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia reacciona a la última noticia que hemos conocido del asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (más conocido como M.Á.R) en la cusa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusado de dos delitos fiscales y uno de falses documental.

Según ha contado el periodista de laSexta, experto en Tribunales, Alfonso Pérez Medina, se ha confirmado, mediante documentos, que Rodríguez acusó falsamente a laSexta de haber mentido al publicar que fue el novio de Ayuso, González Amador, quien ofreció un pacto a la Fiscalía y ha quedado comprobado que M.Á.R también ofreció detalles falsos sobre ese pacto que decía también, no conocer.

"Me he quedado un poco impactado porque M.Á.R le tenía guardado en el móvil [al novio de Ayuso] como Alberto QUIRÓN González", señala Ruiz Valdivia. "El señor M.A.R mintió en el Supremo y no ha pasado nada. Yo sigo perplejo por la instrucción que está haciendo el juez Ángel Luis Hurtado que ha imputado al fiscal general del Estado obviando los testimonios de dos compañeros periodistas cuyas informaciones se han demostrado que son ciertas", añade Valdivia.

Los periodistas de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, y del elDiario.es, José Precedo, declararon como testigos y aseguraron conocer el correo investigado hasta seis horas antes que Álvaro García Ortiz. Sin embargo, el juez no creyó su versión.

"Sigo perplejo", por tanto, insiste Valdivia, "que esté imputado el fiscal general del Estado y que haya salido, por ahora, de rositas, el jefe de Gabinete de Ayuso que ha utilizado el dinero público de todos los madrileños para defender a un 'ciudadano particular' que a lo que se ha dedicado, según confesó su abogado, es a cometer delitos fiscales y que con eso se haya pagado un ático en el que, supuestamente, vive la presidenta de la Comunidad de Madrid". En el vídeo, al completo su intervención.