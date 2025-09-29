Antonio Maestre, ante el plan antimigratorio de Feijóo: "Es una solución racista"

El periodista ha indicado que no se entiende que el Partido Popular haya querido coger "la bandera que Vox quiere" en esta materia. "No quieren migrantes magrebíes, subsaharianos ni árabes", ha destacado.

Antonio Maestre ha indicado que cuando Vox se salió de los gobiernos aludiendo al reparto de menores no acompañados, se advirtió de que centrarían casi toda su política de oposición al PP para ganar votos en el asunto de la inmigración.

"Lo que no se entiende es que el PP haya cogido la bandera que Vox quiere para tapar esa sangría", ha confesado.

De esta forma, ha dejado claro que le parece que el plan antimigratorio de Alberto Núñez Feijóo "es una solución racista", indicando que los tres argumentos que esgrime lo son.

En cuanto a cuando se habla de priorizar una política migratoria respecto a los mirantes que vengan de culturas similares, Maestre ha señalado que esto es "un eufemismo" para no dejar claro que, aunque lo "disfracen de cultural", en realidad es "racismo". "No quieren inmigrantes magrebíes, subsaharianos ni árabes", ha zanjado.

