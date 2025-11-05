Antonio Maestre, sobre el novio de Ayuso: "Hay que ser un sinvergüenza para irte a Costa de Marfil a intentar vender vacunas a 17 euros cuando valían 3"

El periodista ironiza sobre González Amador y rechaza su papel de víctima: Pobre niño pijo, al que parece que no tenemos ninguna consideración" y aclara que si hay al destrozó la vida fue él mismo, por enriquecerse con mascarillas, crear facturas falsas y defraudar a todos los españoles.

Antonio Maestre ha analizado el juicio al fiscal general del Estado y las comparecencias tanto de Miguel Ángel Rodríguez como de Alberto González Amador. Según el periodista, todo lo que está ocurriendo "ya lo anticipó Miguel Ángel Rodríguez cuando dijo: Uuna de mis labores es defender la reputación de Isabel Díaz Ayuso'".

"¿Por qué estamos donde estamos?", se ha preguntado Maestre. "Porque Miguel Ángel Rodríguez consideró que la noticia publicada por eldiario.es sobre el fraude fiscal del novio de Ayuso afectaba a la reputación de la presidenta. Como creía eso, organizó una estrategia para eludir responsabilidades, embarrar el terreno de juego y, por elevación, atacar al fiscal general".

El analista ha ironizado sobre la actitud de González Amador: "Pobre niño pijo, al que parece que no tenemos ninguna consideración".

Y ha ido más allá: "Si alguien le ha destrozado la vida ha sido él mismo, por haberse enriquecido con un pelotazo de dos millones de euros en la venta de mascarillas y por haber creado facturas falsas a través de empresas pantalla para defraudar 400.000 euros".

Maestre también ha apuntado directamente a los responsables de la filtración: "¿Quién filtró todo esto? Su abogado y Miguel Ángel Rodríguez. Hasta que no se difundió el correo del fiscal, no se inició este supuesto delito que ahora se investiga".

El periodista cerró su intervención con un mensaje claro: "Si alguien le destrozó la vida a González Amador fue él mismo, por ser un sinvergüenza. Hay que serlo para irte a Costa de Marfil a intentar vender vacunas a 17 euros cuando cuestan 3. Hay que serlo para querer estafar a un país pobre en plena pandemia y, después, a todos los españoles".

