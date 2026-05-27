Antonio Maestre: "Me da mucha pena que la izquierda apela más a la fe que a la razón"

En Al Rojo vivo, el periodista advierte de que la izquierda "se hace más pequeña" cuando sustituye los hechos por la fe política y alerta de que ese discurso aleja a quienes observan la realidad desde una mirada crítica, dificultando la construcción de mayorías amplias.

El periodista Antonio Maestre ha reaccionado a las declaraciones del portavoz de IU en el Congreso y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, quien sostiene que dirigentes del PP y Vox acudieron a la embajada de Estados Unidos en Madrid para recibir instrucciones sobre la investigación judicial al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La respuesta de Maestre fue contundente: "A mí me da mucha pena que la izquierda apele a la fe antes que a la razón y se abrace a las teorías de la conspiración, porque creo que eso es caldo de cultivo para la extrema derecha, que es la que mejor se maneja en esas dinámicas".

El periodista ha defendido que cualquier acusación debe sostenerse sobre pruebas y no sobre insinuaciones: "Que dirigentes políticos se hayan reunido con el embajador de Estados Unidos no implica automáticamente que exista una operación política detrás. Si hay información o pruebas, que se aporten. Pero primero están los hechos y después las preguntas, no al revés".

Además, Maestre ha alertado de que este tipo de discursos terminan debilitando a la izquierda: "Cuando las organizaciones políticas solo apelan a la fe y a la adhesión inquebrantable, se hacen más pequeñas. Puede que mantengan a un núcleo muy fiel, pero alejan a mucha gente que analiza la realidad desde una mirada crítica. Y así es imposible construir mayorías amplias".

En ese sentido, ha diferenciado entre las causas judiciales que considera cuestionables y otras investigaciones que, a su juicio, deben analizarse con rigor y sin apriorismos: "Que existan actuaciones judiciales muy discutibles no significa que todas lo sean. Hay que hacer un análisis concreto de cada situación concreta".

Maestre también ha subrayado que la izquierda debe ser especialmente exigente con los casos de corrupción dentro de sus propias filas: "Es muy importante no tener corruptos en tu organización para evitar que los jueces puedan actuar contra ellos. Los hechos que estamos conociendo ahora mismo son muy difíciles de defender y la izquierda tiene que separarse de eso".

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