Antonio Maestre, tras la misa por las víctimas de la DANA: "La antipolítica es el camino que engrasa la llegada de la extrema derecha"

Antonio Maestre, periodista y escritor, hace una reflexión tras lo ocurrido en Valencia tras la misa funeral por las víctimas de la DANA que tuvo lugar este pasado lunes, 9 de diciembre. El arzobispado de Valencia organizó esta misa por las víctimas, pero sin embargo, los familiares a duras penas tuvieron que mendigar la asistencia a esa misa. Igualmente, muchos familiares enfadaos y dolidos rechazan "compartir espacio" con políticos en la misa por "el imperdonable olvido y desprecio".

"A las víctima hay que respetarles siempre su dolor y a quién quieren quieren o no en sus funerales", afirma el periodista. "Y si algo se vio ayer, es que no querían que hubiera representación política, por lo que no es que faltase gente, sino al contrario, sobraba gente".

Ahora bien, matiza el periodista que "hay un discurso político que emana de ese dolor que hay que confrontar,porque la antipolítica es el camino que engrasa la llegada la extrema derecha. El dolor no justifica que se pueda manejar cualquier discurso. Porque, insisto, es lo que precede a la extrema derecha".

Por tanto, señala Maestre, que no podemos hablar en general de "políticos" o de "todos los políticos", sino que "hay que hablar qué político es responsable y por qué". Porque en esa plana de políticos que vimos en esa misa funeral estaban por ejemplo, sentados al lado, Diana Morant, ministra de Ciencia, y Carlos Mazón, president de la Generalitat. "¿Ambos tiene la misma responsabilidad? Está claro que no. ¿O Carlos Mazón tiene la misma responsabilidad que los alcaldes que sí actuaron como deberían?", pregunta Maestre.

Por tanto, "actuar contra el discurso antipolítica es evidenciar que no se puede generalizar", apunta Maestre y "señalar la responsabilidad de cada uno en cada momento y quienes fueron los que su inacción, sobre todo Carlos Mazón con su comida que más de cuatro horas que aún no ha dado las explicaciones adecuadas, no mandaron una alerta [a los móviles] necesaria para que la gente se pudiera proteger. Esa es la responsabilidad mayor, y ése es Carlos Mazón", finaliza el periodista. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.