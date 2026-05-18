El cátedrativo Pérez-Royo, tras los resultados en Andalucía: "El PSOE tiene que reconstruir el partido"

En Al Rojo Vivo, el experto analiza el nuevo escenario político tras las elecciones andaluzas y señala tanto el fracaso estratégico del Partido Popular en su intento de distanciarse de Vox como la profunda crisis que atraviesa el PSOE.

En Al Rojo Vivo, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo hace un análisis del escenario político tras las elecciones andaluzas, poniendo el foco tanto en los errores estratégicos del Partido Popular como en la profunda crisis que, a su juicio, atraviesa el PSOE.

Sobre el resultado del Partido Popular, Pérez Royo señala que debe interpretarse "en perspectiva". Recuerda que el actual ciclo incluía cuatro elecciones autonómicas: dos adelantadas de forma voluntaria —Extremadura y Aragón— y otras dos obligatorias —Castilla y León y Andalucía—. Según explica, los adelantos electorales buscaban un objetivo claro: que el PP pudiera desvincularse de Vox y alcanzar gobiernos en solitario. Sin embargo, considera que esa estrategia fracasó por completo.

"El Partido Popular ha cometido un error estratégico al plantear conjuntamente las cuatro elecciones con la intención de librarse de Vox", afirmó. A su juicio, el PP no solo no logró desprenderse de la formación ultraderechista en ninguna comunidad, sino que además perdió la mayoría absoluta en Andalucía, un territorio cuyo peso político "vale más que las otras tres juntas". Aunque el PP continúa siendo la primera fuerza, Pérez Royo sostiene que sigue dependiendo de Vox, algo que tendrá consecuencias de cara al nuevo ciclo electoral que acaba de comenzar.

Respecto al resultado del PSOE, el catedrático considera que el partido encadena "cuatro derrotas consecutivas" y califica de "terrible" el resultado obtenido en Andalucía, incluso por debajo de los peores precedentes históricos. En su opinión, el único consuelo para los socialistas es que el PP no ha conseguido cerrar anticipadamente el escenario político ni dejar sentenciadas las futuras elecciones generales.

Aun así, insiste en que la situación del socialismo andaluz es "especialmente grave y preocupante". Según explica, el PSOE necesita una reconstrucción profunda desde la base: "Tiene que reconstruir el partido, volver a pisar Andalucía y empezar de nuevo, porque ahora mismo no es un partido competitivo".

Preguntado por la posibilidad de que María Jesús Montero lidere esa reconstrucción, Pérez Royo destaca su perfil político y su capacidad de liderazgo. "María Jesús es un animal político de mucha envergadura", asegura. No obstante, advirte de que el proceso exigiría tiempo, dedicación y una reorganización territorial intensa, recorriendo provincia por provincia y formando un equipo sólido que acompañe ese proyecto de reconstrucción.

El constitucionalista concluye que todavía es pronto para saber si Montero dará ese paso y si encontrará receptividad dentro de las bases socialistas, aunque considera que las próximas semanas y meses serán decisivos para comprobar hacia dónde evoluciona el PSOE andaluz.

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