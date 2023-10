Explica el periodista Antonio Maestre en Al Rojo Vivo que "independientemente de la opiniones que tengamos cada uno sobre la ley de la amnistía hay una evidencia claro, y es que para que sea que para que sea jurídicamente aceptable, tiene que integrar unos hechos muy definidos en el tiempo".

Esto es, "si dices que la amnistía tiene que aplicarse desde el año 2013, tienes que incluir también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado implicados en el 1-O. No puedes hacer una discreción de unos sí y otros no", explica el periodista.

No obstante, asegura que lo más importante de la ley de amnistía será, no tanto el encaje jurídico, que eso lo dirimirá el TC, sino la exposición de motivos, la exposición polítca, el argumento que se de para ser aceptable que sea una norma por la convivencia y no por la investidura", asegura Maestre.