El periodista Antonio Maestre señala que la racionalización de los horarios en la hostelería es "el típico debate que se puede ver con perspectiva de clase" porque "muestra quien mira desde arriba y quién desde bajo". Y lo explica de una forma muy clara en Al Rojo Vivo.

"Si cuando escuchas lo que dice Yolanda Díaz sobre cerrar a la 1 de la madrugada los restaurantes, lo primero que se te ocurre es 'no me voya poder tomar una caña' es que no has trabajado en tu vida detrás de una barra. Porque si has trabajado detrás de una barra lo primero de dices es la miríada de horas que yo he trabajado sin pagar", argumenta Maestre.

Por lo que no sólo hay que verlo desde el punto de vista del cliente sino desde el trabajador que es quién lo sufre. Porque quién lo sufre o ha sufrido "sabe que no con unos horarios criminales que abren a las 7 de la mañana y cierran a las 2 de la madrugada es imposible que un restaurante pequeño haga un servicio viable sin incumplir los derechos laborales" , explica el experto.

Es por ello, insiste el periodista que "la única forma de que un pequeño comercio tenga abierto tantas horas es incumpliendo los derechos laborales porque no existe rentabilidad. Por eso hay que racionalizar los horarios, para que los pequeños restaurantes puedan competir con los grandes", finaliza Maestre.