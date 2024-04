"¿Está Pedro Sánchez más cerca de irse o de quedarse?", pregunta Antonio G. Ferreras a Antonio Maestre después de que el pasado miércoles el presidente del Gobierno decidiera cancelar su agenda pública hasta el lunes 29 para "reflexionar" sobre su futuro. "Yo diría que dimite", defiende el periodista, que asegura que le "importa mucho el mensaje que transmitiría con esa dimisión a la izquierda de impotencia e indefensión".

"Nos transmite que la política institucional y el juego democrático no vale para nosotros, que no importa que se ganen unas elecciones, que los representantes que has votado hayan salido elegidos en las urnas y que el parlamento los nombre presiente porque esta dimisión demostraría que hay herramientas para poder tumbar el gobierno por otros medios que no son democráticos", sostiene Maestre.

Esta decisión provocaría una "sensación de indefensión porque, además, transmite que si el Presidente del Gobierno en el poder no es capaz de proteger a su familia, ni protegerse de esos elementos externos, ¿qué va a hacer el resto de ciudadanos que quiere participar en política?", reflexiona el periodista, que concluye su intervención diciendo que "si pedro Sánchez dimite, demostraría que para nosotros la democracia y la política institucional no sirve".