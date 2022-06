Antonio Maestre ve a los espacios más a la izquierda del PSOE "irrelevantes" tras las elecciones de Andalucía, "sin capacidad de decidir de ninguna manera". El periodista cree que se han utilizado estos comicios como modo de "intentar marcar el paso a Yolanda Díaz". "Con esa división, tiene lo que se preveía: un desastre absoluto", comenta en Al Rojo Vivo.

Con estas cartas sobre la mesa, el proyecto de Yolanda Díaz "no suma" para Maestre, viendo "completamente agotados" a los "proyectos de ilusión". "Si Yolanda Díaz quiere crear un proyecto nuevo, tiene que dejar a un lado lo que fue muy útil y construir con nuevos mimbres. No existen mimbres pasados que puedan ayudar demasiado; si no, la izquierda va a tener un grave problema", analiza.

Sobre el PSOE, ve "desgaste" por sus tensiones con Unidas Podemos en el Gobierno central. "Cada uno está tirando del otro, generando un desgaste que ninguno sabe llevar bien", explica Maestre. Además cree que, con "las dinámicas" actuales, el PP "lo tiene muy sencillo" de cara a las próximas generales.