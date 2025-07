Antonio Maestre, sobre los casos de políticos con títulos falsos: "Están deslegitimados para cualquier responsabilidad pública"

El periodista Antonio Maestre se ha pronunciado con contundencia sobre el caso del comisionado designado por Pedro Sánchez para la reconstrucción de los daños provocados por la DANA, quien habría accedido a su plaza como funcionario presentando una decena de cursillos de escaso valor académico y un diploma falsificado de forma burda.

Para Maestre, el asunto va más allá de la ilegalidad: es profundamente personal. "Mentir en la titulación es algo muy serio. Me lo tomo muy mal, de forma muy personal, porque siempre he considerado que, para quienes venimos de una clase social humilde, los estudios son casi una seña de identidad. En una familia trabajadora, poder estudiar con becas es un esfuerzo enorme, muy duro. A veces ni siquiera sirve para escalar socialmente porque existe el capital social, que es el verdadero filtro".

En esa línea, se ha mostrado tajante con quienes falsean méritos académicos: "Cualquiera que afirme tener una titulación que no posee está completamente deslegitimado para asumir cualquier responsabilidad pública. Me da igual si la mentira es leve o grave".

Maestre ha recordado que él mismo ha sido sometido a estrictos procesos de verificación para optar a cargos académicos: "Yo me presenté hace un par de años para ser profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Carlos III, y me exigieron hasta el más mínimo detalle. Y me parece normal, así debe ser. Entonces, ¿por qué ellos no?".

Finalmente, ha apuntado a la necesidad de asumir responsabilidades sin excusas ni doble vara de medir: "Si se pilla a alguien mintiendo en su currículum, debe abandonar cualquier función pública de forma inmediata. Y lo mismo va para quienes se ponen de perfil. Llevo cuatro días pidiendo las titulaciones de Juanma Moreno Bonilla".