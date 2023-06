El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un órdago al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, para que ambos se enfrenten en un 'cara a cara' semanal hasta el próximo 23 de julio. Un hecho que la periodista Ángelica Rubio ha valorado de forma positiva en Al Rojo Vivo, donde ha destacado que es tan legítimo que Sánchez los pida como que Feijóo no los acepte.

"El presidente del Gobierno le ha ganado todos los debates a Feijóo en el Senado. Con todo el escándalo de la ley del solo sí es sí, hasta los periodistas que más odian a Pedro Sánchez reconocían en el pasillo que le había metido un repaso. De manera que igual que es indiscutible que el PP ha ganado las elecciones municipales y autonómicas, es indiscutible que Pedro Sánchez le ha ganado todos los debates a Feijóo en le Senado", ha destacado.

No obstante, la periodista ha reiterado que "los debates en el Senado no son igual que en televisión": "Siempre en los partidos políticos cuando piensan que lo tienen ganado y que van a arrasar no quieren debates, sea el PP sea Feijóo, sea Pedro Sánchez, sea Felipe González... menos Zapatero, que siempre dijo que sí a todos". "No empecemos a decir 'Sánchez fulero'. Racionalicemos, es normal. La pregunta es qué va a hacer Feijóo", ha zanjado.