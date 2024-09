Pedro Sánchez ha iniciado este viernes 20 de septiembre, un ciclo de encuentros con todos los presidentes y presidentas regionales, los primeros en acudir han sido: Imanol Pradales (PNV), presidente de Euskadi; Alfonso Rueda (PP), presidente de la Xunta de Galicia y Juanma Moreno (PP), presidente de Andalucía. La gran incógnita será si acudirá a la cita institucional Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hace unos días, la presidenta pedía a los barones del PP que no acudieran, de forma unilateral, a esa reunión con el presidente del Gobierno porque, según palabras, "va a intentar sobornarnos". Finalmente, tras el "incendio" causado dentro de las filas del PP, los barones acordaron en la cumbre de presidentes del PP, no hablar con Sánchez a solas sobre financiación.

La periodista Angelica Rubio, directora de El Plural, tras explicar y detallar el por qué se necesita urgentemente un nuevo sistema de financiación económica, aunque "sea políticamente endiablado", tal como podemos ver al completo en el vídeo, se ha pronunciado sobre si Ayuso irá o no a esta cita institucional con Pedro Sánchez en La Moncloa.

"Sinceramente, creo que Ayuso se equivocó diciéndole a los barones del PP que no fueran a La Moncloa, ha tenido que rectificar y se va a equivocar si no va, en todo caso, (si no va), reforzaría a Feijóo", afirma Rubio.