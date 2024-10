Tras el informe de la UCO sobre el caso Koldo y tras la querella interpuesta por el PP al PSOE por "financiación irregular" (algo que no viene reflejado en dicho informe y que se basa en informaciones periodísticas de un digital), la periodista Angelica Rubio, directora de El Plural, pide no generalizar sobre los diferentes casos de corrupción: "Me parece poco profesional".

Así, señala la periodista "solo ha habido un partido acusado y condenado de financiación irregular y por cobrar mordidas que es el PP con el caso Gürtel, donde se demostró que Gürtel era una sistema de financiación a escala nacional y luego, hay casos individuales de corrupción en el PSOE y ha habido casos graves de corrupción como los ERE Andalucía". Por eso, insiste en que hay que ir a "casos concretos".

Por otro lado, Rubio señala que "el PP está acusando de corrupción al PSOE [por el caso Koldo, que está aún judicializado] desde un edificio que es el mayor monumento a la corrupción de España", afirma la periodista, aludiendo a la sede nacional del PP de Madrid en la calle Génova 13. "No hay partido en toda la UE que tenga su sede en una edificio corrupto pagado con dinero 'b' según sentencia judicial", finaliza Rubio. En el vídeo podemos ver completa su intervención.