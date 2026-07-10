Ángeles Caballero señala la importancia de tomar medidas contra el cambio climático tras el terrible incendio de Almería: "Debería ser la verdadera prioridad nacional"

La periodista Ángeles Caballero recalca la importancia de actuar contra el cambio climático tras ver la tragedia del incendio de Almería, que se ha llevado por delante la vida de 11 personas en Andalucía

La periodista Ángeles Caballero, de El País, comparte con los espectadores de Al Rojo Vivo el dolor por el terrible incendio que ha asolado en la provincia de Almeria, en la zona de Los Gallardos, que ha dejado al menos 11 víctimas mortales.

También quiere la periodista mandar apoyo y dar las gracias a "todos los trabajadores de emergencias que están arriesgando también su vida, no por no solo apagar el incendio, sino por intentar recuperar si hay algún cadáver más o incluso localizar a las personas que aún están desaparecidas".

Ahora bien, ante tragedias como ésta, Caballero destaca la importancia "de dejar de hablar de crisis climática, como si pareciera que esto es una crisis que va, viene y se arregla": "Hay unas temperaturas extremas no solo en España, sino también en otros países, cuyas olas de calor están ocasionando muchas muertes", recuerda.

Por ende, "es un momento en el que quizá ésta debería ser la verdadera prioridad nacional, más en un país como España, que por su propia situación geográfica y las temperaturas de las que se están hablando, nos debería alertar a todos y a los políticos y a los poderes públicos a medidas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido