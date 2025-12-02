Ángeles Caballero, ante las palabras de Sánchez sobre Ábalos: "Me parece una forma incomprensible de gestionar las relaciones personales"

La perodista de El País, Ángeles Caballero, analiza las respuestas que Pedro Sánchez ha dado en una entrevista sobre su relación personal con el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En el vídeo, los detalles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido en una entrevista en RAC1 a las amenazas que tanto José Luis Ábalos como Koldo García han proferido nada más entrar en la cárcel en diferentes medios de comunicación, porque en los Tribunales, sin embargo, o bien han dado la callada por respuesta o incluso, han dicho lo contrario de lo que ahora dicen en los medios.

Pedro Sánchez ha asegurado que "no vamos a aceptar, ni como Gobierno ni como partido, chantajes o amenazas" y, además, en otra entrevista, en esta ocasión con la periodista Gemma Nierga, se ha desmarcado del que fuera secretario de Organización del partido y ha aclarado que "una cosa es que tuviera una confianza política en él y otra cosa es que, desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí".

La periodista Ángeles Caballero asegura que es una forma incomprensible de gestionar las relaciones personales "no sé qué tiene en la cabeza el presidente, pero me parece que la clave está en el verbo: en decir que "era" un gran desconocido".

Esto es, según Caballero, "esto se puede resolver diciendo que 'ha resultado ser un desconocido', porque es cierto que hay gente a la que creemos conocer y luego descubrimos algo de esa persona que no sabíamos...". Pero, "decir que era un gran desconocido cuando no solo ha sido su mano derecha, sino una persona con la que ha compartido horas...", analiza Caballero. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

