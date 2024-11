Las contradicciones y mentiras tanto de Carlos Mazón como su consejera de Interior, Salomé Pradas, sobre por qué no mandaron el mensaje a los móviles hasta las 20h de la tarde siguen sucediéndose durante estos días. Una de las preguntas claves en todo esto es dónde y con quién comía Mazón ese fatídico día del 29 de octubre, y por qué llegó dos horas tarde a la reunión del CECOPI, que tuvo lugar a las 17h. El aviso rojo de la AEMET estaba activo desde las 7:30h de la mañana.

Unido a la desinformación, la periodista de El País, Ángeles Caballero sostiene que hay algo que es también profundamente peligroso que es toda esta ceremonia de la confusión a la que estamos asistiendo y de cómo Mazón ha cambiado las versiones: de comida privada, a comida trabajo... "Ese retraso a la reunión del CECOPI me genera mucha inquietud", confirma Caballero.

Critica además que desde su propio departamento [el de Mazón] estén ahora "intentando vestir el concepto para buscar una excusa" sobre el retraso de Mazón a esa reunión: "Me parece que hay determinadas personas que no solo que sigan en su puesto, sino que no han hecho un ejercicio de trasparencia. Aparte de pedir perdón, deberían asumir esa responsabilidad", confirma Caballero. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.