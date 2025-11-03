Ángeles Caballero, tras la dimisión en diferido de Mazón: "Le ha faltado decir que fue el propio Sánchez quien apretó un botón para que se produjera esa DANA"

La periodista Ángeles Caballero valora la comparecencia de Carlos Mazón en la que no solo ha tirado de victimismo, sino que ha echado balones fuera y ha culpado de todo al Gobierno de Sánchez. En el vídeo, los detalles.

En su comparecencia, Carlos Mazón ha tirado de victimismo para anunciar su salida como president (en ningún momento ha pronunciado la palabra dimisión) y ha aprovechado para culpar al Gobierno de Sánchez y los organismos oficiales como la AEMET y la CHJ, dependientes del Gobierno.

De esta manera, Mazón ha obviado totalmente el auto de la jueza de la DANA, que señala que la competencia era, según la ley, de la Generalitat Valenciana y que había información más que "sobrada" que fue "ignorada" por el Governde Carlos Mazón.

"Está señalando al Gobierno para escaquearse cuando la investigación de la jueza es letal para él", critica Antonio García Ferreras. "Es tan triste y, además, más triste aún ver a alguien previsible caer en este tipo de comentarios", apunta la periodista Ángeles Caballero, de El País, recordando que la primera persona a la que el PP echó la culpa fue a Teresa Ribera.

"Mazón ahora", subraya Caballero, "decide hacer lo que lleva haciendo durante mucho tiempo la derecha y extrema derecha que es que echar la culpa ya no al Gobierno, sino vincularlo directamente a Sánchez".

Así, la periodista señala una de las frases que ha pronunciado Mazón en su comparecencia, en la que se ha referido a Sánchez y a su Gobierno: Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona".

Para Caballero, es fácil saberlo: "Él [Mazón] hoy no ha quedado, hoy, como una buena persona, porque lo que ha hecho es mentir y decir que las víctimas no tienen criterio propio y que están manejadas por unas manos malvadas (...)".

"Le ha faltado decir que fue el propio Pedro Sánchez o alguien de su Gobierno quien apretó el botón para que ese día hubiera unas tormentas de esas proporciones en Valencia. La DANA", remata Caballero. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.