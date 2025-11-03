Ahora

Crítica

Ferreras, tras la "dimisión" de Mazón: "Si la comparecencia dura más, acaba diciendo que Sánchez le obligó a comer con Vilaplana"

Antonio García Ferreras critica las mentiras que el todavía president ha pronunciado en la comparecencia en la que ha anunciado su salida del Govern y ha aprovechado para echar la culpa al Gobierno de España.

Ferreras

"Sinvergüenza, miserable y mentiroso hasta el final. Su discurso ha sido victimista, tramposo y falto de dignidad". Así ha definido Antonio García Ferreras a Carlos Mazón tras su comparecencia, en la que ha anunciado su dimisión, sin pronunciar, eso sí, la palabra dimisión.

Durante su comparecencia, Mazón ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de Sánchez, al que ha reprochado que no ha hecho "ni una sola aportación a fondo perdido". También ha cargado contra la AEMET y la CHJ, asegurando (mintiendo una vez más) que no avisaron.

"Si hubiera durado un poco más la comparecencia, solo un poco más, habría acabado diciendo que Pedro Sánchez le obligó a comer con Maribel Vilaplana desde las 15:00 hasta las 18:45 [en El Ventorro]", critica Ferreras.

En el vídeo, podemos ver completo este primer análisis, así como algunos extractos de la comparecendia de Mazón, todavía president de la Generalitat: lo seguirá siendo hasta que se anuncie su sustituto.

