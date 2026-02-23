⁠Ángeles Caballero, sobre la desclasificación de los documentos del 23-F: "Es una petición pertinente; saber nunca sobra"

La periodista ha insistido en que el acceso a la información fortalece a la sociedad democrática. "Debemos saberlo. Y si, pese a la desclasificación, alguien quiere seguir creyendo en su propia versión, es legítimo. Quizá un poco triste, pero el conocimiento nunca sobra".

Tras el anuncio de Pedro Sánchez de que el Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F con el objetivo de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía", la periodista Ángeles Caballero ha respaldado la medida en Al Rojo Vivo.

"Me parece una petición pertinente", ha afirmado, defendiendo la importancia de arrojar luz sobre el pasado reciente. Aunque ha reconocido que el futuro también genera inquietud ha subrayado que comprender la historia es fundamental para entender el presente: "Es muy importante tener una visión clara de lo que fuimos, de lo que venimos y de lo que somos hoy, con la mayor transparencia posible. No debería chirriarnos ni provocarnos rechazo".

Caballero ha insistido en que el acceso a la información fortalece a la sociedad democrática. "Debemos saberlo. Y si, pese a la desclasificación, alguien quiere seguir creyendo en su propia versión, es legítimo. Quizá un poco triste, pero el conocimiento nunca sobra".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.