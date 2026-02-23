Antonio Rubio: "No quiero conformarme con este aperitivo del 23-F, sino que quiero que se desclasifique todo y que España deje de ser un país sin memoria"

El periodista de investigación Antonio Rubio analiza en este vídeo lo que puede suponer la desclasificación de los archivos del 23-F. En el vídeo podemos ver completa su intervención y entrevista con Antonio García Ferreras.

El periodista de investigación Antonio Rubio, ahora en 'El Confidencial', es uno de los periodistas que más conoce lo que pasó en el 23-F y en otros muchos acontecimientos importantes de los primeros pasos de la democracia española. Por eso, tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno de que este miércoles se desclasificarán los documentos del 23-F, es claro: "Siempre que no se quede en un aperitivo, me parece bien".

Pero hay una cuestión que es muy importante, destaca el experto: "Hay una ley de secretos oficiales del año 1968, de la época de Francisco Franco, que es una ley dictatorial, que es la que hay que cambiar. El anteproyecto está pendiente desde el año 2022, pero hasta ahora no hay nada".

Es por ello que, "como periodista de investigación e historiador, pero, sobre todo, como ciudadano, no quiero conformarme solo y exclusivamente con que me den el aperitivo del 23-F, sino que quiero que se desclasifique todo y que España deje de ser un país sin memoria. Porque todos tenemos el derecho de saber", afirma contundente.

Por ejemplo, enumera el periodista, el tema de Carrero Blanco, los GAL... "Y hay que recordar que un señor que fue presidente del Gobierno llegó a decir respecto al tema de los GAL, que ni existían documentos ni existirán. Espero que un día podamos demostrar al señor González que, uno, ya lo publicamos en su momento y dos, que gracias a las investigaciones periodísticas se pudo llegar a saber qué es lo que había detrás. Pero queremos saber mucho más".

Por otro lado, y con respecto al papel del rey emérito: "¿Crees que esta desclasificación puede cambiar en algo la visión que tenemos del papel del rey emérito sobre su vinculación o no al golpe?", le pregunta Antonio García Ferreras, sin duda, una de las claves más importantes de este suceso: "Creo que ayudará a investigar cómo y de qué forma", responde Rubio.

"Los papeles por sí mismos no te van a dar todos los datos, pero sí nos servirán para poder aplicar una metodología (...) Es decir, que hoy, con los conocimientos y con la tecnología que podamos tener, podamos llegar a saber determinadas cuestiones que ocurrieron ayer", afirma el periodista, señalando dos "cuestiones fundamentales" que el periodista ha publicado este mismo lunes en 'El Confidencial'.

Una, que Tejero fue a ver a Milans del Bosch a Albacete en un helicóptero que conducía el hijo de Milans del Bosch, y dos, que Juan Garrigues Walker, a través de la espía Catalina Abad, avisó a los rusos y además le informó a Catalina que, tras salir el rey del despacho del presidente Suárez, entraron dos altos jefes u oficiales y pusieron su pistola sobre el despacho. "Eso nos servirá para ir abriendo e ir conociendo. Al igual que los historiadores. Nosotros tenemos que seguir investigando. Es el principio, que no el fin", afirma Rubio.

En el vídeo podemos escuchar la intervención completa de este periodista de investigación, donde nos detalla estas dos informaciones tan relevantes.