La periodista Ángeles Caballero explica en Al Rojo Vivo la situación que han dejado los resultados de las elecciones en Cataluña del pasado 12 de mayo, en los que por primera vez en más de 40 años, el independentismo no ha sumado y el PSC de Salvador Illa ha sido primera fuerza política con 42 escaños, 7 más que el segundo que han sido los de Junts, de Carles Puigdemont, con 35 escaños.

Puigdemont, tras estos resultados, ha anunciado que se presentará su candidatura a la investidura. Y es que, como sostiene Caballero, "el independentismo se maneja muy bien entre la épica y el victimismo, entonces Puigdemont va a querer mantener esa actitud de no desquebrajarse hasta el final, intentará presentarse a la investidura y si no surge y se marchó dirá que no ha podido ser y que todo lo que ha hecho Cataluña".

Por otra parte, analiza Caballero, está el líder de ERC, Oriol Junqueras, que "es un hombre que lo intenta, que quiere el aval, que necesita reflexionar para sentir el respaldo de los suyos... Y después está en el tono de Illa en el que "yo todos los días me quedaría a vivir un ratito en ese tono", afirma la periodista recordando junto a Antonio García Ferreras las palabras que hace pocos días pronunciaba Emiliano García-Page sobre el líder del PSC: "La política necesita un poco de Illa".