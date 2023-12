El Parlament de Cataluña amenazó al encargado del CNI si no desvelaba información del 'caso Pegasus'. Ángela Martialay ha explicado en Al Rojo Vivo cuáles son los dos requerimientos que enviaron al juez, asegurando que se produjo "una clara amenaza".

La periodista ha comenzado destacando que los requerimientos se produjeron justo después de que se conociese el espionaje a los líderes del 'procés' independentista. "En un primer requerimiento, el Parlament le dice que tiene que compadecer ante la comisión de investigación para detallar su actuación con el software Pegasus".

El juez respondió negándose a compadecer, amparado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. "El Parlament no tiene competencias para citar a un miembro del Poder Judicial", ha recordado Martialay.

Sin embargo, la vicepresidenta decidió mandar un segundo requerimiento de mayor extensión, diciendo que si no compadecía "podía incurrir en un delito de desobediencia", instándole a acudir por "lealtad constitucional".

"Pablo Lucas, el juez de control del CNI en el TS, vuelve a reiterar que no iba a compadecer", ha explicado la periodista, destacando que se produjo una "amenaza clara" al magistrado.

"No tiene precedentes que un magistrado del TS sea señalado así por un parlamento autonómico", ha destacado, recalcando que no es lícito que se le "aperciba con la comisión de un delito si no acude".